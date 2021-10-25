أنشيلوتي يكشف عن سر فوز ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو

أثنى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد على تكاتف لاعبيه والعمل الدفاعي الذي شهدته مباراة الكلاسيكو التي انتهت بالفوز على برشلونة 2 / 1 على ملعب “كامب نو” اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.

وافتتح النمساوي ديفيد ألابا التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 32، وذلك في أول مشاركة للاعب في الكلاسيكو، ثم أضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة قبل أن يخطف البديل سيرجيو أجويرو الهدف الوحيد لبرشلونة في الدقيقة السابعة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 20 نقطة ليحتل الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام أشبيلية وريال سوسييداد، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة في المركز الثامن.

وحقق ريال مدريد اليوم الانتصار الرابع على التوالي في مواجهات الكلاسيكو أمام برشلونة في كل المسابقات، وهي أفضل سلسلة للفريق في هذه المواجهات منذ عام 1965.

وأخفق برشلونة بذلك في تحقيق الفوز خلال خمس مواجهات كلاسيكو متتالية في الدوري الإسباني، وهي أطول سلسلة لم يحقق خلالها برشلونة الفوز أمام أي فريق في الدوري منذ مايو 2008.

وواجه ريال مدريد ضغوطًا خلال فترات من مباراة اليوم لكن أنشيلوتي أبدى سعادته إزاء تعامل لاعبيه مع تلك الضغوط من الجانب الدفاعي.

وأصبح رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، ثاني مدرب يتعرض للهزيمة خلال أول ثلاث مواجهات كلاسيكو له.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لقنوات “موفيستار بلس” التليفزيونية عقب المباراة :”يمكننا المنافسة، الفريق قوي للغاية.”

وأضاف :”لعبنا أمام فريق كبير، قدم مباراة هائلة. عانينا، لكننا عرفنا كيف نتكاتف في المعاناة. من المهم ألا تفقد السيطرة عندما لا تمتلك الكرة أيضًا.”

وتابع :”أدينا بشكل رائع. على الجانب الدفاعي، أعجبت بالأداء كثيرًا، نحب الضغط على كل الخطوط في الملعب، لكن هذا ليس ممكنًا.”

وأضاف أنشيلوتي :”كانت مباراة صعبة. برشلونة عقد الأمور بالنسبة لنا. لم تكن منافسة سهلة.”

وتابع أنشيلوتي :”أنا سعيد بالفوز، الكلاسيكو يشكل المباراة الأكثر أهمية. نحن سعداء، لكن للأسف، هذه المباراة تمنح ثلاث نقاط فقط.”