ريال سوسييداد يتعادل مع أتلتيكو ويقتنص صدارة الدوري الإسباني

المنامة - ياسر ابراهيم - انتهت مباراة ريال سوسييداد مع مضيفه أتلتيكو مدريد بالتعادل الإيجابي 2-2 اليوم الأحد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم سوسييداد بهدفين سجلهما النرويجي ألكسندر سورلوث (7) والسويدي أليكسندر إيزاك (48) ثم أنقذ الأوروغوياني لويس سواريز أتلتيكو من الخسارة بتسجيله هدفين (61 و77 من ركلة جزاء).

وبات ريال سوسييداد متصدراً للدوري الإسباني بـ21 نقطة وبفارق نقطة عن ريال مدريد وإشبيلية فيما بات رصيد أتلتيكو مدريد 18 نقطة في المركز الرابع وبفارق الأهداف عن ريال بيتيس وأوساسونا.

وفي مباراة أخرى تغلب ريال بيتيس على ضيفه رايو فايكانو 3-2.

ومنح أليكس مورينو الفريق الأندلسي التقدم بهدف عند الدقيقة (22) وبعدها بدقيقتين أضاف "خوانمي" الهدف الثاني قبل أن يقلص راندي نتيكا النتيجة قبل نهاية الشوط الأول وفي الشوط الثاني عادل ألفارو غارثيا النتيجة عند الدقيقة (65) وبعد عشر دقائقَ منح الحكم ركلة جزاء لريال بيتيس سجل منها ويليان جوزيه هدف فوز فريقِه.