أهلي صنعاء يهزم شعب إب ويتأهل إلى نهائيات الدوري

المنامة - ياسر ابراهيم -

فاز أهلي صنعاء على فريق شعب إب بهدف من دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب سيئون الأولمبي ضمن إياب المجموعة الثانية بالدوري اليمني.



وبالفوز ضمن أهلي صنعاء التأهل إلى نهائيات الدوري اليمني برصيده الذي ارتفع إلى 16 نقطة في المركز الأول بفارق 8 نقاط عن فريق الصقر صاحب المركز الثاني، وبالمقابل بقي شعب إب في مركزه الأخير برصيد 4 نقاط .



بالعودة إلى المباراة يمكن القول إن الأهلي حاز الأفضلية فوق الملعب لكنه عجز عن ترجمة ذلك إلى أهداف حتى تمكن البديل وزير الجوني من تسجيل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 70.



وتقام منافسات الدوري اليمني في الموسم 2021-2022 على طريقة التجمع في مدينتي سيئون بمحافظة حضرموت وعتق بمحافظة شبوة.



وقسمت فرق الدوري ال14 إلى مجموعتين تلعب كل مجموعة مع بعضها ذهاب وإيابا ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائيات البطولة التي سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق.

المصدر: موقع كورة