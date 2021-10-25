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الامارات | متفرقات.. 11 ميدالية لأبطال الإمارات في مونديال الدرّاجات المائية

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دبي ■ الإمارات اليوم ووام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد نجوم الإمارات في الدرّاجات المائية 11 ميدالية ملونة، خلال مشاركتهم في الجولة الثانية من بطولة العالم للدرّاجات المائية (التاج الثلاثي)، التي جرت أحداثها في بحيرة هافاسو بولاية أريزونا الأميركية خلال الفترة من السادس إلى 10 الجاري.

من جانبها، قالت أمين عام اتحاد الرياضات البحرية، مهرة فلكناز، أن «مشاركة أبطال الإمارات في البطولة، تعكس مدي حرص الأبطال والأندية والفرق على تمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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