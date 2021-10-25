الامارات | متفرقات.. 11 ميدالية لأبطال الإمارات في مونديال الدرّاجات المائية

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. 11 ميدالية لأبطال الإمارات في مونديال الدرّاجات المائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد نجوم الإمارات في رياضة الدرّاجات المائية 11 ميدالية ملونة، خلال مشاركتهم في الجولة الثانية من بطولة العالم للدرّاجات المائية (التاج الثلاثي)، التي جرت أحداثها في بحيرة هافاسو بولاية أريزونا الأميركية خلال الفترة من السادس إلى 10 الجاري.

من جانبها، قالت أمين عام اتحاد الرياضات البحرية، مهرة فلكناز، أن «مشاركة أبطال الإمارات في البطولة، تعكس مدي حرص الأبطال والأندية والفرق على تمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية».

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