الامارات | متفرقات.. النصر ينجو من مصيدة الوصل في دوري اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. النصر ينجو من مصيدة الوصل في دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب فريق النصر لكرة اليد تأخره بفارق أربعة أهداف أمام مضيفه الوصل إلى فوز مستحق بنتيجة «34-29»، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، لحساب الجولة الخامسة من بطولة الدوري العام، التي سجلت أيضاً فوز الشارقة على مستضيفه دبا الحصن «27-13». واستهلت الجولة مساء الجمعة، بفوز شباب الأهلي على مليحة «26-24». وحافظ شباب الأهلي على الصدارة بـ15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن كل من الشارقة والنصر المتشاركين بالمركز الثاني، وبقى الوصل رابعاً بتسع نقاط، وتجمد رصيد مليحة عند النقطة السابعة والمركز الخامس، بفارق نقطة عن الجزيرة في المركز السادس، فيما استمر دبا الحصن في مؤخرة الترتيب بخمس نقاط.

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