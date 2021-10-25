الامارات | منتخب السيدات يخسر أمام ميانمار في تصفيات كأس آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيدات يخسر أمام ميانمار في تصفيات كأس آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر المنتخب الوطني للسيدات أمام نظيره منتخب ميانمار، بهدفين دون مقابل، أمس، على استاد عمرزاكوف في بيشكيك، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس آسيا للسيدات في الهند 2022.

وتوقف رصيد المنتخب عند ثلاث نقاط، حصدها من فوزه في الجولة الأولى على منتخب غوام بهدفين لهدف، فيما تأهل منتخب ميانمار بعد صدارته المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط، حصدها من فوزه الثالث على التوالي خلال مشواره بالتصفيات.

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