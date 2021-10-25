الامارات | «أبيض الشواطئ» يدشن مشواره في كأس القارات بلقاء إسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الشواطئ» يدشن مشواره في كأس القارات بلقاء إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن برنامج منافسات النسخة الـ10 من بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، التي تقام تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي للعام الـ10، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقام منافساتها للعام الثالث على التوالي على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم، خلال الفترة من الثاني إلى السادس من نوفمبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات يمثلون مختلف قارات العالم.

ويستهل منتخبا البرتغال والسنغال منافسات البطولة بالمواجهة التي تقام في الساعة الرابعة والربع مساءً يوم الثاني من نوفمبر، وستقام ثلاث مباريات أخرى في اليوم ذاته، حيث يخوض المنتخب الوطني مواجهة قوية مع منتخب إسبانيا، كما يواجه منتخب روسيا بطل العالم نظيره الياباني، فيما يلعب منتخب إيران حامل لقب النسخة التاسعة مع منتخب الباراغواي.

وستقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي، التي تلعب بنظام خروج المهزوم ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

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