الامارات | العربي في صدارة «الهواة».. والبطائح سعيد بـ 6 مباريات «كلين شيت»

شكرا لقرائتكم خبر عن العربي في صدارة «الهواة».. والبطائح سعيد بـ 6 مباريات «كلين شيت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفرد فريق العربي بصدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على ضيفه مسافي 2-1 ضمن الجولة الثالثة، وهو الفوز السادس على التوالي منذ انطلاق الموسم، بعد ثلاثة انتصارات في كأس رئيس الدولة، ومثلها في الدوري، ما يجعله الأفضل والأبرز مقارنة مع بقية الفرق.

وأسفرت مباريات الجولة الماضية أيضاً عن فوز البطائح على الذيد بهدف نظيف، ودبا الحصن على «جلف إف سي» 4-3، ودبا الفجيرة على التعاون 3-1، والفجيرة على الرمس بخماسية نظيفة، وتعادل فريق ستي مع الجزيرة الحمراء 1-1، وحتا مع مصفوت بالنتيجة نفسها.

وبهذه النتائج أصبح ترتيب الفرق العربي أولاً برصيد تسع نقاط، يليه دبا الحصن بسبع نقاط، ودبا الفجيرة والحمرية وجلف، ولكل منها ست نقاط، ثم الفجيرة ومسافي وحتا بأربع نقاط، ثم مصفوت والجزيرة الحمراء بنقطة لكل منهما، بينما لايزال التعاون والرمس من دون رصيد، وعلى الرغم من خسارة مسافي أمام العربي إلا أنه واصل تقديم مباريات قوية وممتعة، ما يجعله الأجمل أداء، وهو عكسته مباراته مع العربي وتقدمه بالنتيجة لغاية الدقيقة 66.

من جهة أخرى، واصل نادي البطائح الحفاظ على مرماه خالياً من الأهداف، بعد أن حقق ست مباريات (كلين شيت)، بواقع ثلاث في الكأس ومثلها في الدوري، ما يعكس قوة دفاعه وحارس مرماه، ما مهد له تحقيق نتائج مميزة، كما أن فريق الحمرية لديه مباراتا «كلين شيت» متتاليتان في بطولة الدوري.

من جهته، عبّر مدرب البطائح، التونسي طارق الحضيري، عن سعادته لتمتع فريقه بأقوى خط دفاع في البطولة حتى الآن، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نعتز بأن فريقنا يواصل تقديمه الأداء الفني الجيد مرفقاً بالنتائج، لكننا نبحث تطوير الخط الهجومي حيث لم يسجل سوى هدفين في بطولة الدوري، والسبب يعود لتعرض الهداف الأساسي للفريق إلى الإصابة بالرباط، ومغادرته الفريق في وقت صعب جداً، ورغم ذلك نعمل مع بقية المهاجمين لاستعادة مهارة تسجيل الأهداف، وثقتنا عالية بجميع اللاعبين»، وتابع: «الدوري لايزال طويلاً، ورؤيتنا لجميع الفرق أنها منافسة وفي تطور، لذلك نحترم جميع المباريات المقبلة وفرقها، ولن ننظر لنتائج الفرق الأخرى بل سنركز على نتائجنا وأدائنا»، وعن مباراة الذيد قال إنه يشعر بالسعادة لكون الفوز تحقق على حساب فريق ممتاز.

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