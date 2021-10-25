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الامارات | متفرقات.. أبطال أولمبياد طوكيو يشاركون في «أبوظبي العالمية لكرة السلة 3x3»

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مجلس أبوظبي الرياضي مشاركة نجوم العالم في كرة السلة الثلاثية 3x3، والفائزين مع بلادهم بالميداليات في أولمبياد طوكيو الأخير، إلى جانب فريق أبوظبي المتوّج بالبطولة المجتمعية، في بطولة أبوظبي للأساتذة، ضمن الجولة العالمية التي ينظمها المجلس، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة يومي 29 و30 الجاري.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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