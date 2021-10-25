الامارات | «الأولمبي» يفرط في الفوز على قيرغيزستان.. ويخرج خاسراً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبي» يفرط في الفوز على قيرغيزستان.. ويخرج خاسراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرّط المنتخب الأولمبي في فوز كان في متناول اليد، وخسر أمام ضيفه قيرغيزستان 1-2، أمس، على استاد الفجيرة الدولي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، بعدما أنهى الشوط الأول بتقدمه بهدف نظيف قبل أن تستقبل شباكه هدفين مفاجئين في خسارة غير مستحقة، خصوصاً أن «الأبيض» سيطر على كل مجريات المباراة، إلا أنه دفع ثمن التفريط في الفرص التي سنحت له.

وتأثر أداء المنتخب بخروج اللاعب سلطان عادل محمد للإصابة، بعد أن أدى دوراً محورياً، وكان نجم المباراة حتى الدقيقة 70 التي شهدت استبداله.

وفرض «الأبيض» سيطرة واضحة دون أن يسجل الأهداف من فرص عدة، وفرط لاعب «الأبيض» أحمد جميل في فرصة سهلة 45.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل الأولمبي الهدف الأول عن طريق خالد البلوشي، بعد هجمة قادها مايد راشد مستفيداً من خطأ حارس المرمى عند إبعاد الكرة أكملها البلوشي داخل المرمى (45 2).

وأضاع علي صالح وسلطان عادل فرصتين سانحتين للتسجيل (58 و59)، بسبب تدخل دفاع قيرغيزستان وإبعاد الكرة.

وسجل قيرغيزستان هدف التعادل عن طريق اللاعب أمر زاباروف من ضربة حرة مباشرة. وأضاع عبدالله النقبي فرصة تسجيل هدف التعادل بعد انفراده بالمرمى، حيث تصدى لها حارس قيرغيزستان توكوتاييف 80.

وسجل قيرغيزستان هدفه الثاني عن طريق شارشينكيبوف 86 بعد أن أكمل كرة عرضية وصلته من زميله ال يوغولوف.

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