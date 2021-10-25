الامارات | الشارقة يسعى لمصالحة جمهوره بالمدرب الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يسعى لمصالحة جمهوره بالمدرب الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل الشارقة عبور محطة ضيفه عجمان في مباراة الإياب، اليوم، بعدما أسفرت مواجهة الذهاب عن تعادل 2-2، ويسعى «الملك» إلى تجاوز أزمته الأخيرة التي تسببت في النتائج السلبية، وآخرها الخسارة من النصر ضمن الجولة السابعة لدوري المحترفين، ومصالحة جمهوره، بجانب الثأر من عجمان الذي فاز عليه بهدف نظيف في الجولة السادسة للدوري.

ويخوض الشارقة المباراة بقيادة مدربه الجديد، الإسباني خوان كارلوس، الذي تعد هذه المباراة أول مهمة له منذ تعيينه مدرباً مؤقتاً للفريق، خلفاً للمدرب السابق عبدالعزيز العنبري، الذي تم الاستغناء عنه عقب الخسارة أمام النصر في الجولة الماضية التي أدت إلى تراجعه من المركز الثالث إلى الخامس برصيد 12 نقطة في الدوري.

وفي المقابل، فإن عجمان - الذي تعرض لخسارة كبيرة أمام الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة السابعة لدوري المحترفين - يتطلع إلى تصحيح مساره مجدداً، والعودة إلى تحقيق النتائج الإيجابية بقيادة مدربه الصربي غوران توفيدزيتش.

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