الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكر

وجّه لاعب الشارقة، الأوزبكي شوكورف، عبر حسابه في «انستغرام»، رسالة شكر إلى مدرب الفريق السابق، عبدالعزيزي العنبري، إذ نشر صورة تجمعهما معاً، وعلق عليها: «شكرا لك على كل شيء.. أنت الأفضل بارك الله فيك».

تصريحات

رفض لاعب دولي سابق الإدلاء بتصريحات إعلامية، على الرغم من تميزه مع فريقه الجديد في دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن السبب خاص، وسيتحدث في الوقت المناسب لكي لا تُحسب تصريحاته عليه.

فِرَق

اعتبر مراقبون رياضيون لدوري الدرجة الأولى أن المستوى الذي قدمته الفرق العائدة للمشاركة في البطولة، أثرى المنافسات، وجعل من الفوز نتيجة صعبة على كل الفرق، ما سيصعّب من معرفة الفِرَق التي ستصعد للمحترفين على حد تعبيرهم.

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