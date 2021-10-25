الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رابطة المحترفين

الشارقة - عجمان 18:15

النصر - الظفرة 18:15

الوصل - بني ياس 20:30

العروبة - كلباء 20:30

خيتافي - سيلتا فيغو 23:00

الدوري البرتغالي

جل فيسنتي - براغا 22:00

بوافيستا - بيلينينسيش 21:00

البنك الأهلي - الجيش 17:00

سموحة - الاتحاد 19:30

فيوتشر - فاركو 22:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا