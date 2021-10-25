الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رابطة المحترفين
الشارقة - عجمان 18:15
النصر - الظفرة 18:15
الوصل - بني ياس 20:30
العروبة - كلباء 20:30
خيتافي - سيلتا فيغو 23:00
الدوري البرتغالي
جل فيسنتي - براغا 22:00
بوافيستا - بيلينينسيش 21:00
البنك الأهلي - الجيش 17:00
سموحة - الاتحاد 19:30
فيوتشر - فاركو 22:00
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