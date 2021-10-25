شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الزمالك استعدادا لإنبي.. والمستبعدون يتدربون صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبي الفريق الأبيض ببرنامج يوم الإثنين، خلال المعسكر الحالي، استعدادا للقاء إنبي في أولى مباريات الفريق في بطولة الدورى.

وقرر كارتيرون أن يخضع لاعبو الفريق لتدريبات بدنية وإطالات على مجموعتين، الأولى في الثالثة والنصف عصرا، والثانية في الرابعة عصرا، على أن يخوض الفريق تدريبه في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة في الخامسة مساءً، ومن المقرر أن يتناول اللاعبون وجبة العشاء في الثامنة والنصف مساءً.

وسيخوض اللاعبون المستبعدون من قائمة الفريق استعدادا لخوض مباراة إنبي، تدريبهم في الحادية عشرة صباح غد الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، قد أعلن عن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.