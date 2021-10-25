شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد شوشة بكدمة قوية في "مشط القدم" وشكوك حول مشاركته أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التشخيصية والفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد شوشة، مدافع المصري، إصابته بكدمة قوية في مشط القدم، وذلك نتيجة تعرضه لتدخل عنيف من أحد لاعبي فريق سلطات الموارد الأوغندي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت، وانتهت بفوز المصري بهدف للاشيء وصعوده لدور الملحق من النسخة التاسعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

صرح بذلك عبد الحليم علي، مدير الكرة بالنادي المصري، والذي أكد أن اللاعب سيخضع لجلسات تأهيلية مكثفة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بقيادة الدكتور مجدي الألفي، وذلك خلال معسكر الفريق ببرج العرب والذي سيبدأ اعتبارًا من غدٍ الاثنين استعدادًا لمباراة غزل المحلة بالجولة الأولى من الدوري، والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء الخميس المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

وأكد العندليب أن الأيام القليلة القادمة ستحدد إمكانية مشاركة اللاعب في المباراة من عدمها، وذلك بناء على مدى استجابة اللاعب للبرنامج التأهيلي، مشيرًا إلى أنه لن يتم الدفع باللاعب في المباراة إلا في حالة التأكد التام من تماثله للشفاء تمامًا.