شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب ليفربول السابق: محمد صلاح يستحق الفوز بالكرة الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نيل ميلور، نجم ليفربول السابق، أن محمد صلاح اللاعب الوحيد حاليا في العالم الذي ترغب كل أندية العالم في التعاقد معه والظفر بخدماته خلال الفترات المقبلة.

وقال ميلور في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن صلاح بالتأكيد يستحق الفوز بالكرة الذهبية، حيث أنه يقدم مستويات لا تصدق مع الريدز خلال الموسم الحالي.

وأضاف نجم ليفربول السابق، أن فوز الريدز على مانشستر يونايتد بخماسية شيء لا يصدق، مشيرا إلى أن النتائج الكبرى في مثل هذه المباريات لا تحدث كثيرا، موضحا أن محمد صلاح لاعب من كوكب آخر، وهو حاليا يقدم مستويات رائعة خلال السنوات الماضية.

وأشاد نيل ميلور بمستوى محمد صلاح مع الريدز، وأنه يصنع الفارق في جميع مباريات الفريق، وتواجده يجعل الفريق يفوز ويحقق النتائج الإيجابية دائما، مؤكدا أن صلاح الآن أفضل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهذا ما ظهر عليه خلال مباراة اليوم في البريميرليج.

وانفرد الدولي المصري محمد صلاح بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي بعد انتهاء مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة "البريميرليج"، وذلك بعد قيادة الفرعون فريقه للفوز بخماسية نظيفة على حساب مانشستر يونايتد خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب "أولد ترافولد" للموسم الحالي.

ووصل محمد صلاح إلى الهدف العاشر خلال مشواره الحالي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لينفرد بصدارة ترتيب هدافي البطولة وبفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي، نجم ليستر سيتي الذي توقف عند 7 أهداف.