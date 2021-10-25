شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: الأهلي لا يعمل حسابات لأي فريق.. وهدفنا النجمة الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن وليد سليمان، لاعب الفريق الأحمر، غادر المستشفى وحالته مستقرة، وسينتظم في التدريبات قريبا، بعد تعرضه للإصابة بارتجاج في المخ في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر السبت.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي، إن محمد الشناوي قائد الأهلي حدث له تقدم ملحوظ في حالته الصحية، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج أسبوعا حتى ينتهي من مرحلة العلاجي الطبيعي، ومن ثم الانتظام في التدريبات الجماعية لفريقه.

وأضاف سيد عبد الحفيظ، أن دورى أبطال أفريقيا بطولة قوية للغاية وسنأخذها مراحل، ولكن لدينا فرصة لالتقاط الأنفاس، خاصة أن أول مباراة في دور المجموعات ستقام في شهر فبراير القادم.

وعن الفريق الذي يتمنى مواجهته في دوري المجموعات الأفريقي قال عبد الحفيظ: "لا أتمنى شيئا، والدنيا علمتني أن نأخذ الأمور مراحل ولا نعمل حسابات لشيء معين، وحسابات البطل من يواجهك في طريقك عليك أن تعديه، أيا كانت النتائج، مؤكدا أن فريقه يسعى للتتويج بالبطولة الإفريقية.

وعن المستويات القوية التي يقدمها محمد صلاح في الدوري الإنجليزي أكد عبد الحفيظ أن محمد صلاح أفضل لاعب في العالم، ولا أقول هذا مجاملة باعتباره أنه مصري، ولكنه يستحق ذلك لأنه في مكانة ثانية عن باقي اللاعبين.