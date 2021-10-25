شكرا لقرائتكم خبر عن التسوية والتحكيم يرجئان طعن الشمرلى و مندى إلى جلسة الأربعاء للحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن تأجيل مركز التسوية والتحكيم جلسة الحكم فى طعن الثنائى شريف الشمرلى مرشح الرئاسة فى انتخابات الطائرة، و هويدا مندى مرشح أمين الصندوق، على استبعادهما من سباق الانتخابات لجلسة للأربعاء المقبل.

ورفضت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، التظلم الذى تقدم به الثنائى شريف الشمرلى مرشح الرئاسة فى الانتخابات المقبلة وهويدا مندى مرشح أمين الصندوق على قرار استبعادهما.

وجاء استبعاد الثنائى من الانتخابات وفقا للخطابات التى أرسلها الاتحاد الدولى؛ بسبب مخالفة ترشح الثنائى؛ لعدم أحقيتهما فى ممارسة أى عمل رياضى بسبب عدم إنهاء إجراءات التسليم والتسلم الخاصة بالميزانية بمجلس الاتحاد السابق للحالى، نظرا لعملهما ضمن مجلس عمرو علوانى السابق ورفع هويدا مندى قضية ضد الاتحاد الأفريقى وهذا مخالفا للائحة.

وجاء فى الخطاب أنه فى حالة عدم استبعاد الثنائى سيتم تعرض الاتحاد المصرى للإيقاف، حيث جاء تطبيق ذلك للحفاظ على مسيرة الاتحاد المصرى.

وترشح ضد الشمرلى على مقعد الرئاسة ياسر قمر، بينما ترشح ضد مندى عمرو مخلوف.