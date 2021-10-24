تدخل عنيف من معاذ اللافي في وجه حمدو الهوني خلال مباراة الترجي والاتحاد الليبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

شهدت مباراة فريق الترجي الرياضي التونسي أمام نظيره الاتحاد الليبي تدخلا خطيرا لحارس مرمى الاتحاد معاذ اللافي، في حق اللاعب الترجي حمدو الهوني، خلال مباراة الإياب للدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا.

وفي الدقيقة 77 كان هناك شبه انفراد لحمدو الهوني من خارج منطقة الجزاء، وخرج حارس مرمى الاتحاد معاذ اللافي، وضرب الهوني في وجهه بقدمه.

وخرج الهوني من الملعب مصابا وتلقى حارس مرمى الاتحاد معاذ اللافي بطاقة حمراء مباشرة.