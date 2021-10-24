منذر أل الشيخ : هذا هو الفرق بين أن تكون مصريًا عربيًا كصلاح وبين أن ربعاويًا إخوانيًا مثل أبو تريكة

الشارقة - اميمة ياسر - علق رجل الأعمال السعودي الشهير منذر آل الشيخ مبارك على أداء محمد صلاح اليوم في مباراة فريقه أمام مانشستر ، على صفحته على موقع تويتر وكتب يقول : ماشاء الله نبارك للعرب نجمها محمد صلاح .

وتابع مبارك : هذا هو الفرق بين أن تكون مصريًا عربيًا كصلاح وبين أن ربعاويًا إخوانيًا مثل ابو تريكة .

وأوضح : وقف صلاح لجانب مصر ودعم #تحيا_مصر وأيد رئيسه ودعم تريكة الخراب وفر من #مصر فعز الله أحدهما .

وحقق ليفربول فوزًا مثيرًا على غريمه مانشستر يونايتد بنتيجة (5-0)، على مسرح الأحلام "أولد ترافورد" في الدوري الإنجليزي الممتاز.