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منذر أل الشيخ : هذا هو الفرق بين أن تكون مصريًا عربيًا كصلاح وبين أن ربعاويًا إخوانيًا مثل أبو تريكة

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الشارقة - اميمة ياسر - علق رجل الأعمال السعودي الشهير منذر آل الشيخ مبارك على أداء محمد صلاح اليوم في مباراة فريقه أمام مانشستر ، على صفحته على موقع تويتر وكتب يقول : ماشاء الله نبارك للعرب نجمها محمد صلاح .

وتابع مبارك : هذا هو الفرق بين أن تكون مصريًا عربيًا كصلاح وبين أن ربعاويًا إخوانيًا مثل ابو تريكة .

وأوضح : وقف صلاح لجانب مصر ودعم #تحيا_مصر وأيد رئيسه ودعم تريكة الخراب وفر من #مصر فعز الله أحدهما .

وحقق فوزًا مثيرًا على غريمه مانشستر يونايتد بنتيجة (5-0)، على مسرح الأحلام "أولد ترافورد" في الممتاز.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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