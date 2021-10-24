الارشيف / اخبار الرياضه

محمد صلاح يدخل التاريخ من أوسع أبوابه .. الفرعون المصري سحق شباك مانشستر

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - واصل نتائجه اللافتة بعدما تجاوز مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة كبيرة 5-0 اليوم الأحد في المرحلة التاسعة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد مباراة تاريخية للمصري محمد صلاح.

ودخل صلاح التاريخ من أوسع أبوابه بتوقيعه على ثلاثة من أهداف ليفربول الخمسة (38 و45+4 و50) علماً أنّه صنع الهدف الأول الذي حمل توقيع الغيني كيتا (5) كما أضاف البرتغالي غوتا الهدف الثاني في المباراة (13).

ووصل صلاح خلال هذه المواجهة إلى رقم مميز بعدما فكّ شراكته السابقة مع الإيفواري دروغبا الذي كان قد سجل 104 أهداف في الدوري الممتاز، ليصبح صلاح أكثر لاعب إفريقي تسجيلاً للأهداف في المسابقة (107).

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا