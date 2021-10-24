شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجري مسحة طبية غدا الاثنين استعدادا لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، خضوع لاعبيه وأعضاء الجهاز الفنى لمسحة طبية ظهر غد الاثنين، خلال معسكر الفريق الحالى استعدادا للقاء إنبي.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء إنبى المقرر له مساء الثلاثاء المقبل، باستاد بتروسبورت فى الجولة الأولى لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكان الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، قد أعلن عن قائمة الفريق التى ستخوض المباراة وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثى - محمود حمدى الونش - محمود علاء - محمد عبد الغنى - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقى - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحى.

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيرى - عمر السعيد.