شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 24 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 24 / 10 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها احتفال اللاعبين بعيد ميلاد طارق حامد، لاعب وسط الفريق، بالإضافة للإعلان عن قائمة الفريق التى ستواجه إنبى فى الجولة الأولى للدورى .

إعلان القائمة لمواجهة إنبى وعيد ميلاد طارق حامد أبرز ملامح تدريب الزمالك.. صور

دخل فريق الزمالك معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الأولي من الدوري والمقرر إقامتها علي استاد بتروسبورت.

مصطفي فتحي وأوناجم ضمن قائمة الزمالك لمواجهة انبي في افتتاح الدورى

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الأحد استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الثلاثاء المقبل باستاد بتروسبورت

كارتيرون يرفض إجراء تقسيمة بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة إنبى فى الدورى

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إجراء تقسيمة بين اللاعبين في تدريبات اليوم، واكتفى الجهاز الفني بالتدريبات الترفيهية التي خاضها اللاعبون خلال المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

مران الزمالك.. تدريبات بدنية خفيفة وفقرة ترفيهية قبل لقاء إنبى

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خفيفة خلال تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال.

لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد طارق حامد بممر شرفى فى التدريبات

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد ميلاد طارق حامد لاعب وسط الفريق قبل انطلاق مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

الزمالك يخوض تدريباته على ملعب النادى قبل الدخول فى معسكر إعداد لمواجهة إنبى

فضل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خوض اللاعبين تدريباتهم الجماعية بشكل طبيعى على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل الدخول فى معكسر إعداد لمواجهة إنبى فى افتتاح مسابقة الدورى، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت.