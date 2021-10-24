شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية.. تعثر مفاوضات تجديد عقد معلول مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية شهدت العديد من الأحداث المهمة، على رأسها تعثر مفاوضات تجديد الأهلي لعقد التونسي علي معلول في الفترة الحالية بسبب بعض التفاصيل التعاقدية بين الطرفين التي تشهد خلافا، وينتهي عقد معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الحضرى بعد تصريح شريف إكرامى: أنا أكثر الحراس مشاركة في أفريقيا

أخبار الرياضة المصرية حيث قال عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، إنه أكثر الحراس مشاركة في البطولات الأفريقية بواقع 108 مباريات، وذلك في الوقت الذى زعم فيه شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز كسر رقم السد العالى.

أخبار الرياضة المصرية حيث حذر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لاعبيه من استمرار الوقوع في الهفوات الدفاعية مع عودة مسابقة الدوري المصري، والتي يفتتحها بمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل على استاد برج العرب.

أخبار الرياضة المصرية حيث أثنى الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر، بعد تألق اللاعب في مباراة فريقه أمس السبت ضد الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما قدم مستوى قوي وأحرز هدفا وصنع هدفين في فوز فريقه بنتيجة 6 / 1.

أخبار الرياضة المصرية حيث أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الأحد استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الثلاثاء المقبل باستاد بتروسبورت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

أخبار الرياضة المصرية حيث تصرف إدارة النادي المصري البورسعيدي للاعبي الفريق الأول، مكافأة التأهل إلى دور الـ32 "مكرر" من الكونفدرالية الأفريقية، خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد الفوز الصعب الذى حققه الفريق على نظيره سلطات الموارد الأوغندي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، السبت، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني، من النسخة التاسعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وجاء الهدف عن طريق إسلام عطية، لاعب الفريق البورسعيدي، في الدقيقة 22 من زمن المباراة، بعدما سدد كرة متقنة أقصى يسار الحارس الأوغندي، لتسكن الشباك.

أخبار الرياضة المصرية حيث طلب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى تقريراً من جهازه المعاون عن الزامبى جوستن شونجا الوافد الجديد للنادى الإسماعيلى وذلك قبل مباراة الفريقين المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز ، ويعد شونجا وجهاً مألوفاً لموسيمانى حيث لعب مهاجم الاسماعيلى فى صفوف كيب تاون سيتى الجنوب أفريقى ويعد من أهم الصفقات التى أبرمها الدراويش فى فترة الانتقالات الصيفية وهو مادفع موسيمانى لطلب تقرير عنه لشرح تحركاته لمدافعى الاهلى قبل الكلاسيكو المرتقب.

أخبار الرياضة المصرية حيث تأكد غياب طلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الأهلى المقرر لها الأربعاء المقبل بالجولة الأولى لمسابقة الدوري بسبب معاناته من فيروس كورونا، حيث نصح الطبيب المعالج لطلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى المدرب بضرورة الابتعاد عن التدريب فى هذه الأونة لحين استرداد عافيته الصحية بشكل كامل بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث يعانى المدرب من ضيق تنفس يعيق عودته لممارسة مهام عمله بشكل كامل لتصبح قيادته للدراويش فى مواجهة الأهلى المقبلة مستبعدة تماماً، ومن المقرر أن يخضع طلعت يوسف لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للإطمئنان على حالته من الفريق المعالج له.

أخبار الرياضة المصرية حيث أرسل مسئولو النادي الأهلي، خطاباً رسميا للاتحاد الدولي فيفا للرد على شكوى النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق، والذي قام بشكوى النادي خلال الفترة الماضية، على خلفية قيده بقائمة الانتظار وعدم تسجيله في قائمة الموسم الجديد لاكتمال قائمة الأجانب.

أخبار الرياضة المصرية حيث كشف مسئولو رابطة الأندية المحترفة، عن أن مباراة الزمالك وإنبى فى الدور الثانى ستقام على ستاد القاهرة، بعد تبديل المباراة لتصبح مباراة الدور الأول التى تقام الثلاثاء المقبل هى مباراة إنبى وتقام على ستاد بتروسبورت، على أن يكون الزمالك هو صاحب الملعب فى مباراة العودة.

أخبار الرياضة المصرية حيث علم الخليج 365 أن مفاوضات تجديد الأهلي لعقد التونسي علي معلول متعثرة ومتجمدة في الفترة الحالية بسبب بعض التفاصيل التعاقدية بين الطرفيين التي تشهد خلاف، وينتهي عقد معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أخبار الرياضة المصرية حيث قال مرتضى منصور عقب حكم القضاء الإداري بعودته لمجلس إدارة الزمالك: "مش هنفذ الحكم إلا بعد ماتش الأهلي والزمالك في قمة الدوري".

أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه تم رفض استبعاده من انتخابات النادي السكندري، وكتب عامر عبر حسابه على فيس بوك: الحمد لله تم رفض قضية استبعادي من الانتخابات، الحمد لله وما النصر إلا من عند الله ، لم استبعد لحظة واحدة من كشوف المرشحين ، وموعدنا يوم الجمعة 29 أكتوبر.