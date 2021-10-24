شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة 24 ساعة ويدخل معسكرا مغلقا الثلاثاء استعدادا للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، منح لاعبيه راحة سلبية 24 ساعة غدا الاثنين، قبل استئناف التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل على استاد برج العرب في الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا بأحد فنادق الإسكندرية يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، حيث فضل الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية غدا قبل بدء الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي ودخول معسكر مغلق.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة عقب خوض مباراة الحرس الوطني بطل النيجر.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني 6ـ1، في المباراة التي أقيمت مساء امس على استاد الأهلي we السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا بعدما سبق وتعادل 1ـ1 في لقاء الذهاب بالنيجر.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسامي قمصان، مدرب الفريق، على هامش مران اللاعبين صباح اليوم الأحد.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالاستعداد للمرحلة المقبلة والتي تشهد انطلاقة مشوار الفريق في مسابقة الدوري بمواجهة الإسماعيلي.