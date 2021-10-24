شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 24 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد 24 / 10 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها حرس الجنوب أفريقى موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر على مشاهدة الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها اللاعبون فى المباريات الأخيرة ودراستها بشكل مكثف قبل انطلاق مسابقة الدورى .

موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من استمرار الهفوات الدفاعية بمباريات الدوري

حذر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لاعبيه من استمرار الوقوع في الهفوات الدفاعية مع عودة مسابقة الدوري المصري، والتي يفتتحها بمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل على استاد برج العرب.

موسيماني يكافئ كهربا بعد تألقه أمام بطل النيجر

أثنى الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر، بعد تألق اللاعب في مباراة فريقه أمس السبت ضد الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما قدم مستوى قوي وأحرز هدفا وصنع هدفين في فوز فريقه بنتيجة 6 / 1.

موسيمانى يطلب تقريرا عن موهبة زامبيا قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدوري

طلب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى تقريراً من جهازه المعاون عن الزامبى جوستن شونجا الوافد الجديد للنادى الإسماعيلى وذلك قبل مباراة الفريقين المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز .

موسيماني يصحح أخطاء مدافع الأهلي في جلسة خاصة قبل مواجهة الإسماعيلي

عقد بيتسو موسييماني المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع المغربي بدر بانون مدافع الفريق على هامش مران الفريق اليوم ، الأحد، من أجل التحدث معه في بعض الأمور الفنية الخاصة بمستواه ومشاركاته مع الفريق .

موسيماني يصحح أخطاء مدافع الأهلي في جلسة خاصة قبل مواجهة الإسماعيلي

عقد بيتسو موسييماني المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع المغربي بدر بانون مدافع الفريق على هامش مران الفريق اليوم ، الأحد، من أجل التحدث معه في بعض الأمور الفنية الخاصة بمستواه ومشاركاته مع الفريق .

وصلة هزار بين الشحات وميكسوني على هامش مران الأهلي .. صور

دخل ثنائي الأهلي، حسين الشحات وميكسيوني، في وصلة هزار على هامش مران الفريق الأحمر الذي أقيم اليوم على ملعب التتش استعداداً لانطلاقة الدوري العام، حيث يلتقي الفريق الأحمر بالنادي الإسماعيلي بمنافسات الجولة الأولى للدوري الجديد.