شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى بعد تصريح شريف إكرامى: أنا أكثر الحراس مشاركة في أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، إنه أكثر الحراس مشاركة في البطولات الأفريقية بواقع 108 مباريات، وذلك في الوقت الذى زعم فيه شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز كسر رقم السد العالى.

وأضاف السد العالى، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه شارك في 108 مباريات أفريقية بواقع 91 مباراة مع الأهلى و10 مع المريخ السودانى و4 مع وادى دجلة و3 مع الإسماعيلى، ليصبح إجمالي عدد المشاركات الأفريقية 108 مباريات متفوقا على إكرامى.

وكان إكرامي، عبر عن سعادته بعدما أصبح الحارس الأكثر مشاركة مع الأندية في البطولات الأفريقية، مؤكدا أنه يشعر بالفخر بتحقيق هذا الرقم،وقال شريف في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إنه نجح في كسر رقم عصام الحضري، وأنه كان يعمل خلال الفترة الماضية على تحقيق هذا الرقم.

وقال حارس مرمى نادي بيراميدز، إن النادي الأهلي هو صاحب الفضل الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وأن يصبح الحارس الأكثر مشاركة مع الأندية في أفريقيا.

وتابع إن انتقاله إلى نادي بيراميدز جاء من أجل المشاركة فقط وعدم الجلوس بديلا، قائلا إنه لا توجد أزمة بينه وبين عصام الحضري مدرب الحراس في منتخب مصر، مشيرا إلى أنه يسعى للانضمام للمنتخب ويجتهد من أجل تحقيق ذلك،وقال إكرامي إن عدم انضمامه للمنتخب الوطني يُسأل عنه الجهاز الفني للمنتخب، وأنا أضع تركيزي حاليا في الملعب فقط.