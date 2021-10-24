شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 24 /10 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 24 /10 /2021، العديد من الأخبار المهمة، جاء على رأسها تتويج المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة بلقب بطولة أفريقيا المقامة بأوغندا.

موسيماني يكافئ كهربا بعد تألقه أمام بطل النيجر