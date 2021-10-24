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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 24 /10 /2021، العديد من الأخبار المهمة، جاء على رأسها تتويج المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة بلقب بطولة أفريقيا المقامة بأوغندا.
موسيماني يكافئ كهربا بعد تألقه أمام بطل النيجر
أثنى الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر، بعد تألق اللاعب في مباراة فريقه أمس السبت ضد الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما قدم مستوى قوي وأحرز هدفا وصنع هدفين في فوز فريقه بنتيجة 6 / 1.