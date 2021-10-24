شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة في انطلاقة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة سموحة بالدوري، والمقرر لها غدا الاثنين في انطلاقة الدورى الجديد والمقرر إقامتها على استاد الإسكندرية.

جاءت أبرز غيابات الفريق في ديربي الإسكندرية المنتظر، الغاني بنجامين بواتينج بعد إصابته في التدريبات الأسبوع الماضي بقطع في الغضروف الهلالي للركبة اليسرى.

واختتم اليوم الأحد فريق الاتحاد السكندري، تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة بالدوري، واطمأن حسام حسن، المدير الفني للفريق، على جاهزية اللاعبين لمواجهة الديربي.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:

ونجح الاتحاد السكندري في ضم صفقات قوية، هي: المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغاني، والمهاجم الدولي الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل "ميسي" لاعب المقاصة السابق، ومحمد عبد المنصف حارس مرمى فريق دجلة السابق، وأحمد على مهاجم البنك الأهلى.