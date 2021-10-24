قمة تفي بوعودها.. ديبالا يحرم إنتر من الاقتراب بصدارة الكالتشيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أهدر فريق إنتر ميلان فرصة الاقتراب من فرق القمة بعد التعادل الإيجابي الذي تحقق أمام يوفنتوس بهدف لكل فريق في لقاء أقيم على ملعب "سان سيرو" ضمن قمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

هدف إنتر الأول جاء عن طريق الهداف البوسني دجيكو في الدقيقة (17)، لكن النجم الأرجنتيني ديبالا أحرز التعادل في الدقيقة (89) من علامة الجزاء.

وأصبح إنتر رصيده 18 نقطة في المركز الثالث بفارق سبع نقاط عن ثنائي القمة نابولي وميلان واللذان يمتلكان 25 نقطة، في المقابل أصبح رصيد يوفنتوس 15 نقطة في المركز السادس.

تشكيل إنتر: هاندانوفيتش - باستوني - دي فري - سكرينيار - بيريسيتش - كالهانجولو - بروزوفيتش - باريلا - دارميان - لاوتارو - دجيكو.

تشكيل يوفنتوس: تشيزني - دانيلو - بونوتشي - كيليني - كوادرادو - ماكيني - لوكاتيلي - بيرنارديسكي - ساندرو - كولوسيفسكي - موراتا.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة السابعة شهدت فرصة هدف لصالح يوفنتوس بتسديدة قوية من موراتا لكن بروزوفيتش يتألق ويتصدى الكرة على مرتين ليحرم فريق "السيدة العجوز" من هدف مبكر.

إنتر لم ينتظر كثيرًا لكي يسجل الهدف الأول حيث سدد النجم التركي كالهانجولو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لترتطم في العارضة وترتد أمام دجيكو ليسجل في المرمى الخالي في الدقيقة 17.

هدف دجيكو هو السابع له مع الإنتر خلال هذا الموسم منذ انتقاله من صفوف روما في الصيف الماضي.

يوفنتوس هدد مرمى إنتر بتسديدة قوية من الكولومبي كوادرادو خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 17 تمر الكرة بجوار القائم.

مع حلول الدقيقة 60، حاول دجيكو أن يستغل طوله في عرضية باريلا ليسدد الدولي البوسني كرة رأسية من منطقة الجزاء لكن دون خطورة على مرمى يوفنتوس.

وأتيحت في الدقيقة 63 فرصة لصالح الدولي الكرواتي بيريسيتش لكي يسجل الهدف الثاني للإنتر بعد وصوله منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تمر بعيدة عن مرمى يوفنتوس دون خطورة.

وحاول البديل ديبالا في الدقيقة 71 أن يُعادل النتيجة بتسديدة من ركلة حرة مباشرة من جهة اليمين، لكن هاندانوفيتش يتألق ويبعد الكرة قبل أن يشتتها دفاع الإنتر.

يوفنتوس حصل على ضربة جزاء في الدقيقة 87 بعد عرقلة ساندرو حيث عاد الحكم إلى تقنية الفيديو "VAR" ليتخذ القرار باحتساب ضربة جزاء لليوفي.

في الدقيقة 89، استطاع النجم الأرجنتيني ديبالا أن يسجل هدف التعادل ليوفنتوس من ضربة جزاء ليمنح التعادل لفريق السيدة العجوز وتصبح النتيجة (1-1).