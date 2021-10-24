مارسيليا يتعادل سلبياً مع باريس سان جيرمان "المنقوص" في كلاسيكو فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سيطر التعادل السلبي على مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة 11 في الدوري الفرنسي.

وأكمل باريس سان جيرمان اللقاء بعشرة لاعبين، بعد تعرض أشرف حكيمي للطرد في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وألغت تقنية الفيديو "VAR" هدفا لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 17، قبل أن تلغي هدفاً أخر لمارسيليا في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

وواصل باريس سان جيرمان تصدره لجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة، واحتل مارسيليا المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

تفاصيل المباراة

سيطر باريس سان جيرمان على الكرة خلال الدقائق العشر الأولى، وجاءت الخطورة الأولى عندما مرر ميسي كرة بينية إلى مبابي داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس مرمى مارسيليا يمسك بالكرة قبل أن يسدد النجم الفرنسي الكرة.

واستطاع باريس سان جيرمان أن يسجل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، بعد أن وصلت لنيمار كرة داخل منطقة الجزاء، ليسدد النجم البرازيلي الكرة بقوة ليحولها مدافع مارسيليا بالخطأ إلى داخل مرماه.

وألغى حكم اللقاء هدف باريس سان جيرمان، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو التي أثبتت وجود حالة تسلل على نيمار لاعب سان جيرمان.

واستطاع مارسيليا أن يتقدم في المباراة عن طريق المهاجم ميليك في الدقيقة 22، بعدما وصلت له تمريرة عرضية أرضية، ليحولها إلى داخل الشباك.

ولكن الحكم ألغى هدف مارسيليا أيضاً بعد العودة لتقنية الفيديو، لوجود حالة تسلل على جناح مارسيليا، لتستمر نتيجة التعادل بين الفريقين.

وأهدر ميسي فرصة هدف محقق في الدقيقة 26 من زمن المباراة، بعد أن حول كرة عرضية برأسية تجاه مرمى مارسيليا، ولكن لوبيز حارس مارسيليا يتصدى للكرة ببراعة.

وتوقفت أحداث المباراة في الدقيقة 28، بعدما ألقت جماهير مارسيليا بعض الشماريخ على أرض الملعب، عند توجه نيمار للعب كرة ركنية للفريق الباريسي، وطالب حكم المباراة من مراقب المباراة تهدئة الجماهير من أجل استئناف اللعب.

وأهدر أوندر لاعب مارسيليا انفراد تام أمام مرمى باريس سان جيرمان، بعدما سدد كرة غير متقنة بعد متابعة من أشرف حكيمي.

ورد ميسي مباشرة بتهديد مرمى مارسيليا بعد لعبة ثنائية مع كيليان مبابي الذي هيأ الكرة للنجم الأرجنتيني على حدود منطقة الجزاء، ليسدد ميسي كرة مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى مارسيليا.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان في الدقيقة 57، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بعدما عرقل أوندر لاعب مارسيليا على حدود منطقة الجزاء.