تصنيف قرعة الأبطال.. فرصة لاجتماع الأهلي والزمالك.. ومجموعة عربية كاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

اكتمل عقد أندية دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، واستطاع كل من الأهلي والزمالك التأهل للمرحلة المقبلة من البطولة وسط 16 ناديًا.

عرف العرب صعود جماعي إلى دور المجموعات حيث وصل عدد الأندية العربية المتأهلة للمرحلة المقبلة إلى 10 فرق، وهو ما يبشر بإمكانية وجود مجموعة عربية بالكامل.

وحسب التقارير الأولوية من المتوقع أن تجرى القرعة في ديسمبر المقبل بحضور من ممثلي كافة الأندية المتأهلة، وهو الحدث المنتظر من جماهير الكرة الإفريقية.

وتقام القرعة بناء على تصنيف الخمس سنوات، الذي يصدر من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بناء على مشاركات الأندية في النسخ الخمس الماضية من بطولاته الخاصة بالأندية.

ولا يقوم كاف بتجنب مواجهات الأندية من ذات البلد، حيث يمكن أن تضم المجموعة أكثر من فريق من بلد واحد.

وبناء على ذلك فقد أتى الأهلي في الوعاء الأول ضمن أندية البطولة، كونه صاحب المركز الأول في التصنيف، والزمالك صاحب المركز الخامس أتى في الوعاء الثاني.

وتشهد القرعة ابتعاد الوداد المغربي عن جاره الرجاء، بينما هناك احتمالات تتعلق بوقوع الترجي مع النجم الساحلي، أو الهلال السوداني مع المريخ أم درمان.

التصنيف الأقرب لأندية قرعة دوري أبطال إفريقيا

الأهلي (1)

الترجي (2)

الوداد المغربي (3)

الرجاء المغربي (4)

الوعاء الثاني

الزمالك (5)

صنداونز الجنوب إفريقي (6)

حوريا كوناكري (9)

النجم الساحلي (10)

الوعاء الثالث

الهلال السوداني (18)

شباب بلوزداد (24)

بترو أتلتيكو الأنجولي (25)

وفاق سطيف الجزائري (27)

الوعاء الرابع

المريخ السوداني (37)

ساجرادا الأنجولي (خارج التصنيف)

أمازولو (خارج التصنيف)

جوانينج جالاكسي البوتسواني (خارج التصنيف)