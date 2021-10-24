كلوب: أعرف كل شيء حول تجديد عقد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بأنه يتابع موقف تجديد عقد لاعبه المصري محمد صلاح، وذلك عقب الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 5-0 في الدوري الإنجليزي.

وتألق محمد صلاح في أمسية مثالية لليفربول شهدت تحقيق فوز تاريخي، كان اللاعب المصري بطلا له بعدما سجل 3 أهداف وصنع الرابع.

وقال كلوب عقب نهاية المباراة: "لا يمكن أن أكون أسعد من ذلك عقب الفوز 5-0، هذا شيء استثنائي، لدى بعض الهزائم التي تتردد على ذهني والتي لم تكن ضرورية، لكننا فزنا اليوم، لذا سوف نشرب الجعة طوال طريق العودة".

وتابع: "ماذا يمكن أن أقول، هل توقعت هذا؟ لا. ما فعلناه في الثلث الأخير من الملعب كان جنونيا، الضغط العالي، الفوز بالكرات، تسجيل أهداف رائعة، لقد طلبت منهم بين شوطي المباراة اللعب بشكل أفضل".

وأضاف: "بدأنا المباراة بشكل جيد، ثم توقفنا عن لعب الكرة، لقد تحكمنا في المباراة عقب الهدف الخامس، الأمر لم يكن متعلقا بتسجيل الأهداف، لكن أن نخرج بدون التعرض لإصابات".

وواصل: "نحن نحترم المنافس، أشعر أن الحظ كان بجانبنا في بعض الأوقات، يونايتد لم يكن في أفضل حال".

وتحدث عن الهدف الخامس الذي سجله محمد صلاح، قائلًا: "الهدف الخامس، محمد صلاح كان متاحا للحصول على الكرة، وهو يتعامل بشكل جيد مع الضجة التي يخلقها الجميع حوله، انه يستمتع بالكرة لأقصى درجة وأتمنى أن يستمر هكذا".

أما عن موقف تجديد عقد اللاعب فقال: "أنا أعلم بالفعل (أنه يرغب في الاعتزال بصفوف ليفربول)، أعرف الموقف الكامل".