"صلاح يضع سولشاير على الهاوية".. ماذا قالت صحف إنجلترا عن مباراة يونايتد وليفربول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

اكتسح نادي ليفربول الإنجليزي، نظيره مانشستر يونايتد، بخمسة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" على استاد أولد ترافورد.

وشهد اللقاء إحراز النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، لثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

ونستعرض لكم خلال السطور القادمة، أبرز ما قالته الصحف الإنجليزية عقب نهاية المباراة:

ديلي ميل

عرض رعب ليونايتد

وصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خسارة مانشستر يونايتد أمام ليفربول، بخمسة أهداف نظيفة، بـ"عرض الرعب".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد، أصبح بعد ضغط كبيرة بعد الخسارة المذلة.

ذا صن

صلاح يضع سولشاير على الهاوية

أشادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأداء النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، والذي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك مانشستر يونايتد.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن صلاح ألهم ليفربول لتحقيق فوز كبير على يونايتد، بخمسة أهداف نظيفة.

وعنونت الصحيفة تقرير المباراة: "صلاح يضع سولشاير على الهاوية"، في إشارة إلى اقتراب تعرض مدرب يونايتد إلى الإقالة بعد النتائج السلبية التي تعرض لها الشياطين الحمر خلال الفترة الأخيرة.

ديلي ستار

كابوس في مسرح الأحلام

أرجعت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، سبب خسارة مانشستر يونايتد أمام ليفربول بخمسة أهداف نظيفة في ملعب "أولد ترافورد"، إلى المدرب أولي جونار سولشاير.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن صلاح قاد ليفربول لتحقيق فوز كبيرة في ليلة تمثل كابوس في مسرح الأحلام بالنسبة لسولشاير مدرب يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن سولشاير ارتكب العديد من الأخطاء بداية من إبقاء بوجبا على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء، بالإضافة لاختيار اللاعبين الغير مناسبين للبدء في اللقاء، إلى عدم ممارسة الفريق الأحمر للضغط على فريق ليفربول.