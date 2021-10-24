بعد "الهاتريك".. أرقام تاريخية لصلاح في ليلة اكتساح مانشستر يونايتد (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، العديد من الأرقام القياسية بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك مانشستر يونايتد.

واكتسح ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح خصمه اللدود مانشستر يونايتد بالفوز عليه بخمسة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر".

صلاح في ليلته التاريخية حقق العديد من الأرقام القياسية، وهذا ما سوف نستعرضها في السطور التالية:

- تخطي دروجبا:

ثلاثية صلاح في مانشستر يونايتد جعلته يصبح ملك أفريقيا في بريميرليج، حيث ارتفع رصيد "مو" إلى 107 هدفًا ليكون في صدارة اللاعبين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وكان النجم الإيفواري ديديه دروجبا هداف تشيلسي السابق في صدارة الهدافين بـ104 هدفًا، قبل أن يأتي صلاح ويُحطم رقم النجم الإيفواري.

- هاتريك تاريخي:

"هاتريك" محمد صلاح يعتبر تاريخيًا بالنسبة للنجم المصري، بعدما أصبح أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف أمام مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد".

هذا "الهاتريك" ليس الأول لصلاح منذ انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

صلاح استطاع أن يسجل أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في شباك واتفورد في موسم (2017 - 2018).

الهاتريك الثاني لصلاح كان في موسم (2018 - 2019) بتسجيله ثلاثة أهداف في شباك بورنموث.

وفي الموسم الماضي، وضمن مباريات الجولة الأولى استطاع صلاح أن يزور شباك ليدز يونايتد ثلاث مرات في لقاء حسمه "الريدز" بنتيجة (4-3).

- المباراة العاشرة:

للمباراة العاشرة على التوالي في مختلف المسابقات، يواصل صلاح هوايته في تسجيل الأهداف، ليكون أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق ذلك.

أوروبيا صلاح سجل خمسة أهداف في ثلاث مباريات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بواقع هدف في شباك ميلان ثم هدفين ضد بورتو وأتلتيكو مدريد، أما محليا فسجل صلاح في سبع مباريات ضد تشيلسي - ليدز - كريستال بالاس - برنتفورد - مانشستر سيتي - واتفورد - مانشستر يونايتد.

- رقم مميز ضد يونايتد:

صلاح واصل هوايته ضد مانشستر يونايتد بعدما سجل للمرة الثالثة على التوالي على ملعب "أولد ترافورد".

النجم المصري أيضًا، وصل لهدفه السابع في مباراته التاسعة ضد مانشستر يونايتد.

هدف صلاح السابع في مانشستر يونايتد جعله يتساوى في عدد أهداف سجلها ضد كل من: مانشستر سيتي - آرسنال - كريستال بالاس - ساوثامبتون.

ويعتبر أكثر فريقين سجل أمامهم صلاح ضد ويست هام وواتفورد برصيد تسعة أهداف.