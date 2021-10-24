ليلة تاريخية.. هاتريك وأسيست في ملخص لمسات صلاح أمام يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قاد محمد صلاح، لاعب ليفربول فريقه للفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 5-0، ، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل 3 أهداف في شباك مانشستر يونايتد خلال المباراة، بالإضافة لصناعة الهدف الأول لفريقه الذي سجله نابي كايتا في الدقيقة 5.

وأحرز صلاح هدفه الأول في المباراة بالدقيقة 38 من زمن أحداث المباراة، ثم عزز النتيجة له ولفريقه بالرابع وهدفه الثاني في اللقاء بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وقبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل النجم المصري ضربه لمانشستر يونايتد بهدف ثالث له وخامس لفريقه في الدقيقة 51 بعد تمريرة رائعة من هندرسون.

وبعد تسجيله ثلاثية في شباك مانشستر يوناتيد، انفرد محمد صلاح بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي بـ 10 أهداف متفوقًا عن اقرب ملاحقيه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي صاحب الـ 7 أهداف.

ووصل النجم المصري إلى 107 هدفًا متفوقًا على دروجبا بثلاثة أهداف، ويصبح "مو" الهداف التاريخي للأفارقة في بريميرليج.