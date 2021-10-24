يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد نتائج مباريات اليوم الاحد 24-10-2021، في ختام الجولة التاسعة.

واصل منافسو تشيلسي على صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2021/2022، «ليفربول، مانشستر سيتي، ووست هام يونايتد»، نتائجهم الإيجابية، بتحقيق الانتصار في الجولة التاسعة، ليصبح فارق النقاط كما هو دون تغيير بين رباعي المقدمة.

وحافظ تشيلسي على صدارة الترتيب بعد اكتساحه نوريتش سيتي بسباعية نظيفة أمس السبت في افتتاح مباريات ثاني أيام الجولة التاسعة، التي بدأت بمواجهة آرسنال وأستون فيلا يوم الجمعة 22 أكتوبر.

وفي ختام مباريات ثاني أيام الجولة التاسعة أمس السبت 23 أكتوبر، نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على مستضيفه برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

أما اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021 أقيمت 3 مباريات ضمن الجولة ذاتها، والبداية مع الكلاسيكو، حيث نجح ليفربول في تحقيق الفوز على مستضيفه مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد بخماسية نظيفة في ختام مباريات الجولة العاشرة، ليستعيد المركز الثاني من السيتيزينس.

وقبل ذلك أقيمت مباراتين، ففي المواجهة الأولى اليوم نجح ليستر سيتي في تحقيق الانتصار على برينتفورد بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب غريفين بارك، بينما نجح وست هام يونايتد في الفوز على توتنهام (1-0) بديربي لندن، على استاد لندن الأولمبي.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد نتائج مباريات اليوم في ختام الجولة التاسعة

1- تشيلسي – 22 نقطة – لعب 9.

2- ليفربول – 21 نقطة – لعب 9.

3- مانشستر سيتي – 20 نقطة – لعب 9.

4- وست هام يونايتد – 17 نقطة – لعب 9.

5- برايتون – 15 نقطة – لعب 9.

6- توتنهام – 15 نقطة – لعب 9.

7- مانشستر يونايتد – 14 نقطة – لعب 9.

8- ايفرتون – 14 نقطة – لعب 9.

9- ليستر سيتي – 14 نقطة – لعب 9.

10- آرسنال – 14 نقطة – لعب 9.

11- وولفرهامبتون – 13 نقطة – لعب 9.

12- برينتفورد – 12 نقطة – لعب 9.

13- استون فيلا – 10 نقاط – لعب 9.

14- واتفورد – 10 نقاط – لعب 9.

15- كريستال بالاس – 9 نقاط – لعب 9.

16- ساوثامبتون – 8 نقاط – لعب 9.

17- ليدز يونايتد – 7 نقاط – لعب 9.

18- بيرنلي – 4 نقاط – لعب 9.

19- نيوكاسل يونايتد – 4 نقاط – لعب 9.

20- نوريتش سيتي – نقطتين – لعب 9.