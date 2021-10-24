اهداف مباراة اليوم بين الامارات وقيرغيزستان في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما «القرغيز يقلبون الطاولة»

شاهد فيديو اهداف مباراة اليوم بين الامارات وقيرغيزستان في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما، ضمن مباريات الأحد 24-10-2021.

قلب منتخب قيرغيزستان الاولمبي الطاولة على الامارات بنتيجة (1-2)، على استاد نادي الفجيرة، في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، المقرر إقامتها العام المقبل في اوزبكستان.

وضغط منتخب الامارات الاولمبي على قيرغيزستان خلال الشوط الأول وشن أكثر من محاولة هجومية قبل أن ينجح في افتتاح التسجيل الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن طريق خالد البلوشي.

واستغل البلوشي خطأ حارس المرمى حين أفلتت كرة عرضية من يده داخل المنطقة، هيأها لنفسه برأسه قبل أن يطلق تصويبة في سقف الشباك القرغيزية.

في الشوط الثاني تحسن مستوى المنتخب القرغيزي وتقدم للهجوم من أجل تعديل النتيجة، فكان له ما أراد في الدقيقة (77) حين سدد البديل أمير زباروف كرة رائعة من ضربة حرة مباشرة استقرت داخل الشباك.

واستغل منتخب قيرغيزستان اندافع لاعبو الامارات للهجوم من أجل استعادة التقدم، ليخطف الهدف الثاني في الدقيقة (87) عن طريق ارلين شارشينبيكوف بلمسة فنية رائعة، بعدما حول تمريرة زميله بالكعب في المرمى.

وعلى نفس الملعب، تمكن منتخب الهند من الفوز على عمان بنفس النتيجة، ليتشارك صدارة ترتيب المجموعة مع منتخب قيرغيزستان.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي منتخب الامارات مع الهند، وقرغيزستان مع عمان.

الجدير بالذكر أن صاحب المركز الأول في كل مجموعة يتأهل إلى نهائيات كأس اسيا تحت 23 عاما، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.

اهداف مباراة اليوم بين الامارات وقيرغيزستان في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما

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