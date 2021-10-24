ريال مدريد يقترب من تحطيم رقمه القياسي في الكلاسيكو «7 انتصارات متتالية»

اقترب ريال مدريد من تحطيم رقمه القياسي في الكلاسيكو بـ7 انتصارات متتالية، بعدما حقق الفوز على برشلونة اليوم 24 أكتوبر 2021 على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري الاسباني.

وفاز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل له المدافع دافيد ألابا في الدقيقة (32)، ولوكاس فاسكيز في الدقيقة (90+4)، بينما سجل هدف البرسا الوحيد سيرجيو أجويرو في الدقيقة (90+7).

ويعتبر انتصار ريال مدريد على برشلونة هو الرابع على التوالي، ليصبح على بعد 3 انتصارات فقط من معادلة الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية بالكلاسيكو والمسجل باسمه بـ7 مباريات، والذي حققه بين أعوام 1962 – 1965.

وبدأ ريال مدريد سلسلة انتصاراته المتتالية أمام برشلونة بالفوز (2-0) على ملعب سانتياجو برنابيو تحت قيادة زين الدين زيدان، في كلاسيكو الدور الثاني ببطولة الدوري الاسباني ضمن منافسات الجولة (26) يوم 1-3-2020.

وفي الموسم الماضي 2020/2021، تمكن ريال مدريد من الفوز على برشلونة في الدور الأول بالدوري الاسباني ضمن منافسات الجولة السابعة على ملعب الكامب نو بنتيجة (3-1)، وفي الدور الثاني على ملعب الفريدو دي ستيفانو بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يعود اليوم وينتصر بنفس النتيجة في معقل البرسا.

وبشكلٍ عام تواجه ريال مدريد وبرشلونة في 247 مباراة رسمية بجميع المسابقات، فاز ريال مدريد 99 مرة، في المقابل انتصر برشلونة 96 مرة، فيما سيطر التعادل على 52 لقاء، وسجل الملكي 412 هدف، مقابل 402 للبرسا.

وتواجه الفريقين في 183 مباراة بشكلٍ خاص في الدوري الاسباني، انتصر المرينجي في 76 لقاء، مقابل 72 للبرسا، بينما فرض التعادل نفسه على 35 لقاء، وسجل الملكي 295 هدف، مقابل 291 للفريق الكتالوني.