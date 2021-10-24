نتيجة مباراة الهلال السوداني وريفرز في دوري ابطال افريقيا..مزمل يُسهل المأمورية

نتيجة مباراة الهلال السوداني وريفرز يونايتد النيجيري في إياب الدور الثاني المؤهل إلى دور مجموعات بطولة دوري ابطال افريقيا، والتي أقيمت ضمن مباريات اليوم الاحد 24 أكتوبر 2021.

قطع الهلال ورقة العبور إلى دور مجموعات ابطال افريقيا بفوزه في مجموع مباراتي ذهاب واياب دور ال32 بنتيجة 1/2، بفضل تفوقه بهدف دون رد في لقاء الإياب.

وخاض الهلال السوداني لقاء الإياب من دور الـ 32 في دوري أبطال أفريقيا موسم 2021-2022 أمام فريق ريفرز يونايتد النيجيري على ملعب السويس الجديد في مصر بعد نقل المباراة من السودان بسبب عدم جاهزية ستاد أمدرمان لاستقبال اللقاء.

واستطاع الهلال السوداني التقدم في نتيجة المباراة عند الدقيقة الثالثة عن طريق «ياسر المزمل»، ليُسهل المأمورية على رفاقه، لا سيما وأنهم عادوا الأسبوع الماضي من نيجيريا بنتيجة إيجابية بالتعادل 1/1 في اللقاء الذي استضافه ملعب أدوكيي أميسيماكا ستاديوم.

ودخل الهلال السوداني مباراة الاياب أمام ريفرز يونايتد بتشكيلة شبه متكاملة بوجود كل من «عبد الله أبو عشرين وفارس عبد الله وأوتارا ومحمد أحمد أرنق وصلاح عادل وبوجبا وياسر مزمل ومحمد عبد الرحمن».

واستهدف الفريق الأزرق تحقيق الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل للدور المقبل ببطولة دوري ابطال افريقيا رفقة كبار القوم في القارة السمراء.

وانطلقت مباراة الهلال السوداني و ريفرز يونايتد النيجيري يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021 في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

ولم يُنقل اللقاء في بث مباشر احترافي بسبب عدم ارسال التلفزيون المصري لعربة نقل مباشر بتقنية SD أو HD إلى ملعب السويس الجديد، ليقتصر النقل على الهواتف النقالة من الحضور القليل الذي تواجد في الملعب.

تشكيلة الهلال السوداني اليوم

حراسة المرمى: علي عبد الله أبو عشرين.

الدفاع: السموأل ميرغني، محمد أحمد إرينق، محمد وتارا، فارس عبد الله.

الوسط: نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، والي الدين بوجبا، صلاح عادل.

الهجوم: محمد عبد الرحمن، ياسر مزمل.

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