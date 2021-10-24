مشجع جزائري يتحدى الإعاقة والمسافة لتشجيع الجيش الملكي المغربي امام شبيبة القبائل

علم الجزائر

قطع رضوان، وهو مواطن جزائري من ذوي الاحتياجات الخاصة، نحو 400 كيلو متر من مدينته باتنة إلى مدينة تيزي وزو شرقي الجزائر رفقه شقيقه، للقاء فريق الجيش الملكي المغربي.

وفي مقطع مصور بثته صفحة الفريق على “فيسبوك”، قال شقيق “رضوان”، وهو يجلس بجواره، إن الأخير “من عشاق فريق الجيش الملكي، وكان يحلم منذ سبع سنوات بلقاء لاعبي الفريق”.

وأضاف: “شقيقي (يبدو في العقد الرابع) يشجع الفريق المغربي ويتابع مبارياته منذ نحو 15 عامًا”.

وأشاد بالاستقبال الذي حظي به رضوان من طرف اللاعبين، قائلًا إن “لاعبي الفريق المغربي استقبلوا شقيقي بحفاوة وأخذوا صورا تذكارية معه”.

وسافر فريق الجيش الملكي المغربي، إلى الجزائر، لخوض مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية، الأحد، أمام فريق شبيبة القبائل، الذي فاز في مباراة الرباط، الأسبوع الماضي، بهدف دون رد.

والخميس، وصل فريق الجيش المغربي، الجزائر، على متن رحلة جوية غير مباشرة عبر تونس، في أعقاب قرار السلطات الجزائرية إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات المغربية.

ورغم انسداد العلاقات الجزائرية المغربية على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994 وقضية إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة “البوليساريو”، إلا أن الشعبين يبديان رسائل إيجابية تظهر عبر مجالات عديدة، منها الرياضة والفن ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقررت الجزائر، في سبتمبر الماضي، غلق المجال الجوّي الجزائري أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، ردًا على ما رأت الرئاسة الجزائرية أنها “ممارسات عدائية من الجانب المغربي”.

وأعلن المغرب رفضه القاطع لما اعتبرها مبررات “زائفة وعبثية” بنيت عليها الجزائر قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.