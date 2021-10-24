تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نتائج مباريات اليوم الاحد 24 أكتوبر 2021، في ختام الجولة 9، والتي شهدت سقوط النصر على ملعبه امام الاتفاق.

وعلى ملعب مرسول بارك بالرياض، تلفت حظوظ النصر في المنافسة على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، بعدما تلقى ضربة موجعة، بخسارته صفر / 1 أمام ضيفه الاتفاق.

وتقمص اللاعب فيليب كيس دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف الاتفاق الوحيد في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز تقدم الاتفاق الى المركز العاشر بجدول الترتيب بعدما رفع رصيده الى النقطة العاشرة، في المقابل تجمد رصيد النصر عند 12 نقطة في المركز السادس.

وتأتي تلك الخسارة لتضاعف جراح النصر، الذي عجز عن التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال آسيا، عقب خسارته 1-2 أمام غريمه التقليدي الهلال في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية يوم الثلاثاء الماضي.

ومن المقرر ان تنطلق منافسات الجولة العاشرة في الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس المقبل الموافق 28 أكتوبر الجاري.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات اليوم في ختام الجولة 9

1- ضمك (18 نقطة) – لعب 9 مباريات

2- الاتحاد (17 نقطة) لعب 9 مباريات

3- الشباب (15 نقطة) لعب 9 مباريات

4- الهلال (15 نقطة) لعب 7 مباريات

5- الفيحاء (13 نقطة) لعب 8 مباريات

6- النصر (12 نقطة) لعب 7 مباريات

7- الفتح (12 نقطة) لعب 9 مباريات

8- الاهلي (11 نقطة) لعب 9 مباريات

9- الفيصلي (11 نقطة) لعب 9 مباريات

10- الرائد (11 نقطة) لعب 9 مباريات

11- الحزم (10 نقاط) لعب 9 مباريات

12- الاتفاق (10 نقاط) لعب 9 مباريات

13- ابها (10 نقاط) لعب 9 مباريات

14- الباطن (9 نقاط) لعب 9 مباريات

15- الطائي (7 نقاط) لعب 8 مباريات

16- التعاون (4 نقاط) لعب 9 مباريات

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