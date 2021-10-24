عاجل | جمهور الهلال السوداني يُهاجم التلفزيون المصري ووزارة الإعلام

وجه جمهور الهلال السوداني انتقادات لاذعة إلى التلفزيون المصري ووزارة الإعلام في البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر وفيسبوك» اليوم الاحد 24 اكتوبر 2021، أثناء إقامة مباراة لفريقهم على الأراضي المصرية بمدينة السويس.

جاءت انتقادات جمهور الهلال السوداني عبر حسابات وصفحات alhilal على مواقع التواصل، بعد تجاهل التلفزيون المصري والقنوات الرياضية أمثال أون تايم سبورتس والنيل للرياضة، نقل مباراة فريقهم في إياب الدور التأهيلي الثاني المؤهل إلى دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ولم تحصل أي قناة من القنوات الفضائية على النايل سات على حقوق بث مباراة الهلال السوداني أمام ريفرز يونايتد النيجيري في الدور التأهيلي لدوري أبطال أفريقيا 2022/2021، ما يمنح التلفزيون المصري والقنوات المحلية المصرية حق نقل البث المباشر للقاء، بما أنه يقام على الأراضي المصرية.

وألمحت معظم ردود أفعال الجمهور السوداني في تويتر وفيسبوك إلى أن الجانب المصري كان السبب في عدم نقل المباراة تلفزيونيًا بمنع وجود عربة نقل مباشر خارج ملعب السويس الجديد.

وقصر التلفزيون المصري وقنوات أون تايم سبورتس المصرية في الاهتمام بهذه المباراة الحساسة والمصيرية بالنسبة لأحد أعرق أندية القارة السمراء، فكان من المفترض إلقاء الضوء عليها وارسال عربة نقل مباشر ولو بتقنية SD ومنح قناة الهلال السوداني الإشارة، وتحقيق قناة النيل للرياضة لاستفادة مهنية من نقل اللقاء.

وكان الهلال اكتفى بالتعادل الإيجابي 1/1 في مباراة الذهاب التي أقيمت في نيجيريا الأسبوع الماضي، واستطاع في بداية لقاء الإياب تسجيل هدف التقدم عن طريق ياسر مزمل في الدقيقة 3.