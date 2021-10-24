شيكابالا خارج مباراة الزمالك وانبي في افتتاح الدوري المصري الممتاز

محمود شيكابالا لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الأحد استعدادًا للقاء إنبي المقرر له يوم الثلاثاء المقبل باستاد بتروسبورت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك أن القائمة شهدت استبعاد محمود عبد الرازق شيكابالا للإيقاف.

وضمت القائمة كلا من محمد أبو جبل ومحمد عواد في حراسة المرمي ومعه حمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز وإمام عاشور ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيري وعمر السعيد.

ويسعى الزمالك للاحتفاظ بلقب المسابقة للموسم الثاني على التوالي، بعدما توج بها للمرة الثالثة عشر في تاريخه الموسم الماضي.