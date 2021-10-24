أجويرو يحقق رقمًا قياسيًا بمشاركته الأولى مع برشلونة في الكلاسيكو

أجويرو يحقق رقمًا قياسيًا بمشاركته الأولى في الكلاسيكو

حقق النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو رقمًا قياسيًا بمشاركته الأولى مع برشلونة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري الاسباني اليوم الاحد 24-10-2021.

وشارك أجويرو في الكلاسيكو كبديل للشاب أنسو فاتي في الدقيقة (74)، وكانت تشير النتيجة إلى تقدم ريال مدريد بهدفٍ دون رد، أحرزه دافيد ألابا في الدقيقة (32) من الشوط الأول.

وفي الوقت الذي كان يسعى فيها أجويرو ورفاقه تسجيل هدف التعادل لفريق برشلونة، خطف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني لفريق ريال مدريد عند الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ورغم ذلك، تمكن سيرخيو أجويرو من تسجيل هدفًا شرفيًا لفريق برشلونة، بعدما قابل عرضية سيرجينو ديست من الجهة اليمنى بتسديدة مباشرة استقرت داخل شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في الثوان الأخيرة من المباراة.

وبهذا الهدف، أصبح أجويرو في سن 33 سنة و144 يومًا، أكبر لاعب يسجل في ظهوره الأول بالكلاسيكو في الدوري الاسباني في القرن الـ21.