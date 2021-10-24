مدرب كولن مُتفاجيء بقرار إقالة الهولندي فان بوميل من فولفسبورج

انتقد المدير الفني لنادي كولون الألماني شتيفن باومجارت ما اعتبره تسرعًا من جانب نادي فولفسبورج في إقالة مديره الفني مارك فان بومل.

وفي تصريحات لخدمة البث المباشر”دي أيه زد إن” ” بعد تعادل فريقه مع باير ليفركوزن بهدفين لكل منهما، قال باومجارت مساء اليوم الأحد عن القرار :” فاجأني حتى في توقيته المبكر”.

وأضاف باومجارت:” أرى أنك يجب أن تمر بأزمة مع المدير الفني، وأعتقد أن تغييرًا جذريًا ما قد حدث. لقد فاجأني الأمر لكنني أيضًا بعيد”.

كان فولفسبورج أعلن في وقت سابق إقالة فان بومل وذلك بعد يوم واحد من هزيمة الفريق أمام فرايبورج بهدفين نظيفين.

وبعد ثماني جولات خاضها الفريق بدون تحقيق أي فوز، أصدر النادي بيانا قال فيه المدير الرياضي يورج شماتكه إن عوامل الانفصال أكثر من عوامل الارتباط مع المدير الفني.

يشار إلى أن فولفسبورج سجل مؤخرا أربع خسارات ممتالية في الدوري بعد بداية قوية استهل بها الموسم.

كان فان بومل تولى تدريب فولفسبورج في الصيف الماضي خلفًا لأوليفر جلاسنر الذي انتقل إلى آينتراخت فرانكفورت.