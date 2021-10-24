شاهد اهداف مباراة اليوم بين عمان والهند في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما، في الجولة الافتتاحية بدور المجموعات، في إحدى أهم مباريات اليوم الاحد 24 أكتوبر 2021.

افتتح منتخب عمان الأولمبي مشواره في تصفيات كأس اسيا 2022 تحت 23 عاما بالخسارة امام منتخب الهند الاولمبي 1-2 على ملعب نادي الفجيرة بالامارات.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم المنتخب الهندي بهدفين دون مقابل، افتتح “رحيم علي” اهداف المباراة في الدقيقة السابعة من ضربة جزاء، قبل أن يُضاف النتيجة اللاعب “فيكرام براتاب سينغ” عند الدقيقة 38.

واستمرت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 90 والتي شهدت تسجيل المنتخب العماني هدف متأخر عبر اللاعب “وليد سالم”، وأطلق الحكم بعدها صافرة نهاية اللقاء بفوز المنتخب الهندي 2-1.

بهذا الفوز حصد المنتخب الاولمبي الهندي أول ثلاث نقاط له في التصفيات، ليتقاسم صدارة المجموعة الخامسة مع منتخب قيرغيزستان بعد فوزه على منتخب الامارات في وقت لاحق اليوم.

ويتواجد منتخب عمان الاولمبي في المجموعة الخامسة بدور المجموعات والمؤهلة الى كأس آسيا 2022، والتي تضم ايضا منتخبات (الهند – الامارات – قيرغيزستان).

ويشارك في هذه التصفيات 42 منتخبًا يتنافسون خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر 2021، من أجل انضمام 15 منتخبًا إلى صاحبة الضيافة «أوزبكستان»، التي تستضيف البطولة لأول مرة في تاريخ منطقة وسط آسيا.

ويتأهل إلى نهائيات أمم آسيا تحت 23 عاما أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصلوا على المركز الثاني في 11 مجموعة.

ومن حسن حظ عمان ستلاقي «قرغيزستان» في الجولة الثانية من تصفيات آسيا 2022، يوم 28 أكتوبر، على أن تختتم مشوارها أمام أصحاب الضيافة، المنتخب الإماراتي، يوم 31 أكتوبر.

انطلقت صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت سلطنة عمان، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش.

ونقل بث مباشر مباراة عمان والهند في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً على القناة العمانية الرياضية، بالأضافة الى قناة دبي الرياضية، وقناة أبو ظبي الرياضية والشارقة الرياضية.

شاهد اهداف مباراة اليوم بين عمان والهند في تصفيات كأس اسيا 23 عاما

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