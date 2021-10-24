عاجل | إقالة الهولندي فان بوميل من تدريب فولفسبورج الالماني

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أعلن نادي فولفسبورج الألماني مساء اليوم الأحد إقالة مديره الفني مارك فان بوميل وذلك بعد يوم واحد من هزيمة الفريق أمام فرايبورج بهدفين نظيفين.
وبعد ثماني جولات خاضها الفريق بدون تحقيق أي فوز، أصدر النادي بيانًا قال فيه المدير الرياضي يورج شماتكه إن عوامل الانفصال أكثر من عوامل الارتباط مع المدير الفني.
يشار إلى أن فولفسبورج سجل مؤخرا أربع خسارات ممتالية في الدوري بعد بداية قوية استهل بها الموسم.
وأشار شماتكه إلى تلاشي القناعة بأن من الممكن بهذه التركيبة الحالية الخروج من الموقف الرياضي الصعب وإحداث تحول بأسرع ما يمكن ” وهو ما حدا بنا إلى اتخاذ قرار بإنهاء التعاون، ونحن نتمنى لمارك كل التوفيق سواء على الصعيد الرياضي أو الصعيد الشخصي”.
كان فان بوميل تولى تدريب فولفسبورج في الصيف الماضي خلفا لأوليفر جلاسنر الذي انتقل إلى آينتراخت فرانكفورت.
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