فينورد ينضم إلى متصدري الدوري الهولندي

لويس سينيستيرا لاعب نادي فينورد روتردام ومنتخب كولومبيا - صور Afp

تقدم فريق فينورد للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الهولندي الممتاز بفضل فوزه المثير على مضيفه كامبور 3 2/ اليوم الأحد بالمرحلة العاشرة.

وفي مباريات أخرى ،فاز نيميجن على مضيفه تفينتي انشيده 2 1/ كما تغلب جو أهيد إيجلز على مضيفه فيتيسه آرنهيم 2 .1/

وعلى استاد كامبور، تقدم أصحاب الأرض بهدف عن طريق دافيد سامبيسا في الدقيقة 23 لكن فينورد رد بهدفين حملا توقيع بريان لينسين وفريدريك أورسنيس في الدقيقتين 25 و.45

وفي الشوط الثاني سجل دافيد سامبيسا الهدف الثاني له ولكامبور في الدقيقة 50 قبل أن يحرز ثيريل مالاسيا هدف الفوز لفينورد في الدقيقة .58

ورفع فينورد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد كامبور عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

وعلى ملعب دي جرولش فيست ، تقدم إلايس تافسان بهدف لنيميجن في الدقيقة 50 لكن بعد ثمان دقائق فقط أدرك فيرجيل ميسيدجان التعادل لتفينتي وتكفل خافيير فيت بتسجيل هدف الفوز للفريق الضيف في الدقيقة .76

الفوز رفع رصيد نيميجن إلى 14 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة واحدة خلف تفينتي صاحب المركز السابع.