هاتريك صلاح يقود ليفربول لهز أركان مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل ليفربول نتائجه اللافتة بعدما تجاوز مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة كبيرة 5-0 اليوم الأحد في المرحلة التاسعة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد مباراة تاريخية للمصري محمد صلاح.



مانشستر يونايتد يفشل في الحفاظ على نظافة شباكه في 10 مباريات متتالية في الدوري الممتاز لأول مرة منذ فبراير 1971.



ودخل صلاح التاريخ من أوسع أبوابه بتوقيعه على ثلاثة من أهداف ليفربول الخمسة (38 و45+4 و50) علماً أنّه صنع الهدف الأول الذي حمل توقيع الغيني كيتا (5) كما أضاف البرتغالي غوتا الهدف الثاني في المباراة (13).



ووصل صلاح خلال هذه المواجهة إلى رقم مميز بعدما فكّ شراكته السابقة مع الإيفواري دروغبا الذي كان قد سجل 104 أهداف في الدوري الممتاز، ليصبح صلاح أكثر لاعب إفريقي تسجيلاً للأهداف في المسابقة (107).



وطرد البديل الفرنسي بول بوغبا مع الدقيقة الستين بسبب الخشونة.



ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر ونقطة أيضاً عن مانشستر سيتي الثالث وحامل اللقب، فيما تجمّد رصيد يونايتد عند 14 نقطة في المركز السابع.

المصدر: بي ان سبورت